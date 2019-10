Faire la fête sans avoir mal à la tête

Et si tout se passait plus tôt lors d’une soirée ? « Before 2 AM », soit « avant deux heures du matin » est le nouveau concept festif de la Case à Chocs. La salle de concert propose pour la deuxième fois, ce jeudi une ambiance afterwork, après le travail, avec au programme de la musique électro, de l’absinthe et de la nourriture. De quoi profiter entièrement d’une soirée tout en restant un peu plus frais le lendemain matin.

Et pour en parler, La Matinale RTN a reçu Xavière Sennac, programmatrice de la Case à Chocs :