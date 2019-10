Un exécutif à sept, le Conseil communal de Cortaillod n’en veut pas

Les arguments du Conseil communal contre la proposition de l'UDC

Le Conseil communal avance plusieurs raisons pour lesquelles il demande de rejetter la proposition de l’UDC. Selon lui, avoir deux conseillers de plus augmenterait la durée des séances et la difficulté d’obtenir des consensus, la diminution de la charge serait donc relative. L’exécutif reconnaît toutefois qu’avec deux personnes de plus, la possibilité serait donnée aux petits partis d’être représentés au Conseil communal. Mais ce n’est pas garanti, il faudrait introduire une clause dans les dispositions d’élection qui assurerait que les nouveaux sièges ne pourraient revenir qu’à une petite formation politique et non pas à des personnes provenant des grands partis déjà représentés.





Autre argument contre cette proposition, le fait que l’efficacité dépend de l’alchimie entre les conseillers et en augmentant leur nombre, cela pourrait aussi augmenter le risque d’incompatibilités personnelles.

Dans son rapport, le Conseil communal se veut rassurant et affirme qu’il n’est pas question de professionnaliser la charge de conseiller, comme le craint l’UDC. Et bien sûr, le groupe politique en est conscient, cette proposition aura un coût. Les dépenses liées aux séances augmenteraient de 40%, soit 29'000 francs. /lyg