Rencontre entre les exécutifs neuchâtelois et jurassien

Les Gouvernements neuchâtelois et jurassien se sont rencontrés jeudi à la ferme des Brandt à La Chaux-de-Fonds, indique un communiqué publié vendredi. Lors de cette rencontre traditionnelle, les exécutifs cantonaux ont notamment abordé la politique régionale avec le programme Arc jurassien et les perspectives de collaboration entre les deux cantons sur le plan touristique et industriel. Les discussions ont porté sur le Parc naturel régional du Doubs et l’avenir des concessions du Doubs, sur l’entité Jura & Trois-Lacs et l’entretien des routes nationales. Le communiqué souligne que les échanges entre les deux gouvernements ont été constructifs. /comm-gtr