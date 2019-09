Est-ce qu’on est obligé de choisir entre l’humanité et la planète ? C’est la question de fond qu’on s’est posé mardi dans Planète Durable. On a évoqué la difficile articulation entre l’action humanitaire et la préservation du climat et de l’environnement.

Pour en parler, nous avons invité Patrick Kohler, sous-directeur au Centre écologique Albert Schweitzer à Neuchâtel. Le CEAS qui propose une nouvelle manière de concilier compensation carbone et aide humanitaire : la Vignette action climat :