Dix débats pour faire votre choix

Les affiches fleurissent au bord des routes, impossible de ne pas voir que nous sommes dans une période de campagne électorale. Les élections fédérales se tiennent le dimanche 20 octobre. Le peuple suisse doit élire son parlement.

Dans le canton de Neuchâtel, une cinquantaine de candidats briguent l’un des quatre sièges au Conseil national et les deux fauteuils aux Etats. Pour vous aider à faire votre choix, RTN vous propose une série de débats. Dès ce lundi 23 septembre et jusqu’au vendredi 4 octobre, nous vous proposons dix débats, tous les jours dans La Matinale entre 7h30 et 8h. Chaque matin deux candidats se font face et débattent sur deux thématiques : économie, agriculture, assurance maladie, écologie, relations avec l’Union européenne et bien d’autres encore.

Pour la distribution des places, nous avons décidé de nous baser sur la répartition des sièges au Grand Conseil neuchâtelois. Les partis politiques représentés auront tous droit à la parole. Prenons l’exemple des Verts, qui ont 18 élus au Château. En pourcentage, cela représente 15% de l’hémicycle. Et en proportion avec les 20 places à disposition dans nos débats, cela en donne trois pour le parti écologiste. Il n’est pas toujours évident de contenter tout le monde mais ce système colle au plus près avec les forces en présence au parlement neuchâtelois.





Nos portraits sur les 52 candidats

Depuis le début du mois et jusqu’à jeudi matin 26 septembre, dans nos journaux de 7h, 12h15 et 18h, nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec tous les candidats. Nous leur avons demandé quel serait leur premier combat en cas d’élection et les avons mis à l’épreuve du portrait chinois. Vous retrouvez tous ces portraits ainsi que leur profil Smartvote ici. /jpp