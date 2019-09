Les Nocturnes changent d’air cette année

Changement de lieu pour Les Nocturnes. Le festival de musique tech et hip-hop, organisé par l’association NousTous, déménage cette année de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. Les trois premières éditions s’étaient tenues aux Anciens Abattoirs, la 4e aura lieu à la Case à Chocs, vendredi et samedi 1er et 2 novembre. L’idée des organisateurs est notamment de se faire connaître dans l’ensemble du canton, de s’ouvrir à un autre public, mais aussi de rationaliser les coûts en profitant des infrastructures existantes à la Case à Chocs, ce que n’offrent par les Anciens Abattoirs.

Si le lieu change, le concept reste le même. Le vendredi soir sera consacré à la musique tech et le samedi au hip-hop. Plus de 20 artistes se produiront, de l’étranger comme de la région. La programmation est dévoilée au fur et à mesure. La DJ italienne Silvie Loto et le DJ Gaspard de La Montagne (La Chaux-de-Fonds) figurent à l’affiche le vendredi. Les MC’s Luidji (France), Moka Boka (Belgique) ou encore Warnox (La Neuveville) sont d’ores et déjà annoncés le samedi. /jpp