Macolin fête ses 75 ans

L’élite sportive helvétique s’y entraine depuis 75 ans : le Centre national de sport de Macolin célèbre samedi ses trois quarts de siècles. L’institution ouvre ses portes au public jusqu’à 16h. Il est ainsi possible de découvrir l’ensemble des bâtiments et des installations sportives, mais aussi de rencontrer des personnalités, notamment le skieur valaisan Ramon Zenhaüsern et le sauteur à ski Kilian Peier. Retour sur l'évolution de ce centre avec le co-recteur de la Haute école fédérale de sport à Macolin, Walter Mengisen :