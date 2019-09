De la pêche au gros aux Poutzdays

Ramasser les déchets du canton de Neuchâtel et ceci, peu importe leur taille. Telle est la mission des Poutzdays qui ont eu lieu entre vendredi et samedi. Une action neuchâteloise contre le littering qui s’inscrit dans le cadre international des Clean-up days. Plus de 3'000 bénévoles répartis sur 43 actions se sont retroussés les manches à la recherche de canettes, de mégots ou encore de plastiques en tout genre. Mais pas seulement. La pêche a également été conséquente dans le lac de Neuchâtel. Des plongeurs ont ressorti de l’eau un tuyau de canalisation long de cinq mètres. Sur la barge qui a sillonné le lac au bord des Jeunes-Rives, un autre déchet conséquent a également été transporté. Trois plongeurs et quatre bras ont été nécessaires pour remonter à la surface un grillage à poule surmonté de fer à béton.

Cette deuxième édition des Poutzdays est un succès pour les organisateurs. L'action a compté près de 1'000 bénévoles en plus par rapport à l’année précédente. /vma