Sorti(e) de boîte – Energie du Jura

Energie du Jura fête ses 30 ans et reste dans le coup ! Sorti(e) de boîte a rencontré son directeur, Roman Derungs. La société en mains publiques, majoritairement BKW et le canton du Jura, est basée à Delémont. L’activité de EDJ s’est développée autour de quatre thèmes : approvisionnement en gaz, mise en œuvre de la stratégie énergétique cantonale, baisse de la consommation d’énergie et mobilité.