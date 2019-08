Forte hausse des dénonciations après des achats d’armes en ligne

Les Neuchâtelois ne cessent d’enfreindre la loi sur les armes (Larm). À travers des plateformes d’achats comme « Wish » et « Ali Express », ils n’hésitent pas à acquérir couteaux, matraques et autres tasers.

C’est en tout cas le constat que tire la Police neuchâteloise, qui rappelait dernièrement sur sa page Facebook l’importance de se renseigner avant d’effectuer des commandes sur la toile. Les autorités comptent déjà une quarantaine de cas d’infraction pour des achats d’armes en 2019.