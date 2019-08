Le droit du travail s’applique aussi dans l’agriculture

L’Etat de Neuchâtel juge l’affaire suffisamment grave pour rappeler les règles applicables lors de l’engagement d’ouvriers dans le milieu agricole: ce jeudi, le tribunal de La Chaux-de-Fonds a condamné deux agriculteurs des Brenets pour avoir employé au noir un Kosovar, en profitant de sa détresse financière et en mentant à la justice. Ils ont été reconnus coupables de lésions corporelles graves par négligence et d’omission de porter secours. Un père et son fils ont écopé de 8 et 6 mois de prison ainsi que des peines de 180 jours-amende, le tout avec sursis, selon un verdict rapporté par nos confrères d’Arcinfo.

Le Département de l’économie et de l’action sociale réagit ce jeudi en rappelant la législation en vigueur et en annonçant des contrôles renforcés afin de détecter les situations d’abus. Actuellement, 2277 personnes travaillent dans les exploitations agricoles dans le canton de Neuchâtel. Comme pour toute autre main d'oeuvre, chaque employeur doit respecter certaines obligations, comme annoncer tous ses employés à une caisse AVS ou les affilier à une caisse de pension, selon le niveau de salaire.

D’autres prescriptions s’appliquent à la main d’œuvre étrangère, comme s’assurer que l’employé ait le droit de travailler en Suisse. Pour certaines nationalités, l’employeur est tenu de demander une autorisation de travailler au service des migrations. Enfin, le Canton rappelle que tout employeur est tenu sur le territoire neuchâtelois de respecter le salaire minimum de 17.02 CHF par heure dans le domaine de l’agriculture et de la viticulture, et ce depuis le 4 août 2017. /comm-gwe