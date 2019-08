Le trafic ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds a pu reprendre normalement en début d’après-midi. La ligne avait été interrompue entre Chambrelien et Les Geneveys-sur-Coffrane ce mardi depuis 5h30. Un bus de remplacement assurait la circulation entre Chambrelien et les Hauts-Geneveys via Les Geneveys-sur-Coffrane. Un autre entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Des travaux exceptionnels ont été la cause de cette perturbation. ATS-rgi-mts