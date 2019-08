L’Aar a déjà fait six victimes cet été

Les bonnes conditions météorologiques attirent les baigneurs dans l’Aar et augmentent la probabilité de voir s’y produire des accidents. Six personnes âgées entre 16 et 66 ans ont perdu la vie dans la rivière depuis le début de l’été. Cinq de ces décès ont eu lieu dans la région de Berne. La Société suisse de sauvetage ne peut pas faire de comparaisons avec les autres années en termes de chiffres avant la fin de la saison balnéaire. Les hommes ont toutefois un profil qui présente davantage de risques. Selon la SSS, 83% des victimes étaient masculines sur les 10 dernières années, dont une grande majorité avaient entre 15 et 30 ans. En 2019, sur les six morts, cinq sont des hommes.