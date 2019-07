Mojolan concourt pour le « Prix Montagne 2019 »

Offrir de l’internet dans des zones où il est très difficile d’en avoir. C’est l’ambition de l’entreprise Mojolan depuis 10 ans. Le petit opérateur de télécommunications des Ponts-de-Martel propose d’acheminer des connexions internet haut débit dans les zones rurales mal desservies par les opérateurs traditionnels. Et ceci, grâce leur technologie et à la pose de relais. L’entreprise couvre une bonne partie des Montagnes neuchâteloises et plusieurs communes du Jura jusqu’en Ajoie.

La société est en lice pour le concours « Prix Montagne 2019 » organisé par le Groupement suisse pour les régions de montagne et l’Aide Suisse aux Montagnards. Il récompense les projets exemplaires proposés par des sociétés basées dans les montagnes suisses. Mojolan concourt aux côtés de cinq autres entreprises dont deux jurassiennes. Le prix montagne ainsi que le prix du public seront décernés le 4 septembre à Berne. /vma