Haute technologie et brasserie dans la course pour le Prix Montagne 2019

Connaissez-vous le point commun entre des bracelets de surveillance électroniques, de la bière artisanale et un fournisseur d’accès à internet pour les zones rurales ? Et bien ces trois entreprises, basées dans le canton du Jura et de Neuchâtel, font partie des six nominées pour le Prix Montagne 2019. Le prix à hauteur de 40'000 francs récompense les projets « qui contribuent au développement de leur région », selon les mots de l’initiateur du prix, Bernhard Russi. D’autres critères entrent en jeu également : viabilité économique, impact positif sur l’économie de leur région, notamment via la création de postes et leur potentiel à inspirer d’autres personnes.

Une seconde récompense est également en jeu. Il s'agit du prix Montagne du public, d'une valeur de 20'000 francs. Ce sont le internautes qui peuvent voter pour leur entreprise favorite.

Cette année, ce sont donc l’entreprise Géosatis basée au Noirmont, la Brasserie des Franches-Montagnes à Saignelégier ainsi que l’entreprise Mojolan des Ponts-de-Martel dans le canton de Neuchâtel qui prétendent au titre. Les trois autres nominés viennent des Grisons, de Glaris et du Valais.

Le prix montagne ainsi que le prix du public seront décernés le 4 septembre à Berne. Le public peut voter jusqu’au 22 août en ligne ici. /comm-tna