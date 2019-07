En harmonie, 1001 fois

Une nouvelle saison de musique classique à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel : 1001 harmonies prend son envol cet automne avec une série de cinq concerts entre septembre et mai.

Chaque performance aura lieu deux fois : une fois à l’église St-Pierre de La Chaux-de-Fonds et une autre à l’église La Rochette à Neuchâtel pour quatre des cinq concerts au programme. Une création mêlant danse et piano autour de l’histoire de Frédéric Chopin et Georges Sand se jouera à L’heure bleue et au Théâtre du Passage.

Le projet a été lancé par les pianistes Myassa et Francisco Leal. Il a mis du temps à mûrir.