Promos du Locle : la dernière du couple Gafner

Ils passent le relais. Bernard Gafner et Françoise Feller quitteront la présidence et la vice-présidence du Music festival Promo du Locle, à l’issue de la 45e édition qui se tient ce week-end au centre-ville. Depuis 1999, ils étaient tous les deux à la tête de l’une des plus importantes manifestations des Montagnes neuchâteloises, secondés, il est vrai, par un comité d’organisation.

« En 20 ans, nous avons pris notre pied 20 fois », clament les deux loclois, couple dans l’organisation mais aussi dans la vie. Ils auront été la cheville ouvrière de la métamorphose du festival de musique, en développant notamment ses infrastructures, comme par exemple la couverture des différentes scènes près du Temple et sur la place du 1er août. « On était bourré d’idées et on a fait au plus proche de notre conscience et de nos moyens », explique Bernard Gafner. Et les idées ne manquent pas aujourd’hui encore, mais il est temps de laisser sa place. « Nous sommes encore plein d’énergie, mais j’estime qu’on a donné ce qu’on pouvait donner et c’est à la jeunesse de rafraîchir cette organisation ». Le message est passé.

Et cet avenir des Promos, les deux démissionnaires le voient serein. Ils notent que le comité a été progressivement renouvelé et que tout est ouvert pour la suite. On ne connaît pas encore le nom du ou de la futur(e) président(e).

Sur le plan financier, Bernard Gafner reconnaît que « des mises à jour et des façons de faire différentes seront nécessaires dans les prochaines années, compte tenu de la situation du Canton et de la Commune », en faisant référence à la récente hausse d’impôts refusée par les Loclois en mai dernier.

C’est donc la fin des Promos vus de l’intérieur pour Bernard Gafner et Françoise Feller, mais surtout pas la fin des Promos tout court. Paroles de Loclois ! /rgi-lre

Vivez le Music festival Promo en direct sur RTN avec les interviews des artistes et des organisateurs vendredi entre 16h et 18h dans Gin Sonic.