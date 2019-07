L'école hôtelière de Neuchâtel s'installera à Leysin

Comme RTN l'avait annoncé, Neuchâtel va perdre son école hôtelière. L’IHTTI School of hotel management, sise à l’Avenue de la gare, sera relocalisée dans le canton de Vaud, à Caux et Leysin. La nouvelle a été confirmée dans un communiqué de Swiss Education Group publié jeudi après-midi. L’objectif du groupe est de recentraliser ses activités. Swiss Education Group annonce que : « la démarche permet de développer les synergies et les complémentarités entre les étudiants de cursus similaire et les enseignants spécialisés ».

Alors qu’un plan de consultation avait été lancé il y a près d'un mois auprès des employés, le communiqué ne mentionne pas ce qu'il adviendra du personnel. Les 250 étudiants, eux, seront relocalisés dans les nouvelles structures.



L’IHTTI School of hotel management était présente à Neuchâtel depuis 35 ans. Cette école hôtelière avait fait du design d’intérieur sa spécificité. Son rayonnement international attirait des élèves venus du monde entier. /comm-jha