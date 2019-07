La rénovation des Parcs va de l’avant

Le vote final du Conseil général de Neuchâtel a été acclamé par les applaudissements nourris de plusieurs enseignants du collège des Parcs. Cette dizaine de femmes et d’hommes n’auraient manqué la séance de ce lundi soir pour rien au monde. Au menu des discussions, l’un des plus importants investissements de la législature : soit le projet de rénovation de leur école plus que centenaire et classée au patrimoine bâti, dont l’état de délabrement est jugé préoccupant. À terme, la remise en état de l'école pourrait coûter quelque 40 millions de francs et permettre d’accueillir plus de 500 élèves.

Mais ce lundi, il n’était pas encore question d’accorder un tel chèque en blanc. Les élus se sont plutôt prononcés en faveur d’un crédit d’études complémentaires de 340'000 francs, qui doit permettre au Conseil communal d’affiner sa copie pour l’entier du projet, et surtout d’avancer sur la réfection du bâtiment principal de l’école censée être réalisée pour 2023.





Manque de concertation

Si la nécessité pressante d’une remise en état du collège a été admise par tous les groupes du législatif, la plupart ont déploré un dossier pas suffisamment étayé et amené en urgence par le conseil communal. Tous ont regretté de n’avoir pas été assez consultés et informés des tenants et aboutissants d’un projet complexe, susceptible de remettre en question d’autres réalisations d’ores et déjà sur les rails comme l’auberge de jeunesse aux Sablons et le projet d’EMS sur le parking des Chaumières.

Des critiques entendues et prises en compte par la conseillère communale Anne-Françoise Loup. La directrice de l’enseignement a obtenu du Conseil général la création d’une commission spéciale, dont le but sera d’associer le législatif à suite des travaux.