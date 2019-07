L’eau est à nouveau potable à Dombresson et Villiers

Le retour à la normale se poursuit à l’est du Val-de-Ruz. Les autorités communales annoncent ce lundi qu’il est à nouveau possible de consommer l’eau potable sans restriction et sans la bouillir dans les villages de Villiers et Dombresson. Il est toutefois vivement conseillé de rincer soigneusement les conduites domestiques, particulièrement en cas d’absence de plusieurs jours, en ouvrant tous les robinets durant deux minutes environ.

Toujours dans le communiqué du Conseil communal de Val-de-Ruz, il est précisé que la Combe Biosse est fermée jusqu’à nouvel avis pour des raisons de sécurité et dans l’attente des travaux de réaménagement.

Enfin, le mardi 9 juillet à 19h30 à la Salle de spectacles de Dombresson, les habitants de Dombresson, Villiers et Le Pâquier sont invités à une séance d’information consacrée au soutien que La Chaîne du bonheur se propose de dispenser aux sinistrés ainsi qu’aux conditions d’obtention de l’aide. Les autorités feront également un retour sur l’état de la situation ainsi que sur les travaux de remise en état. /comm-jpp