Canicule: La Chaux-de-Fonds devrait maintenir son cortège des Promotions

Les élèves de La Chaux-de-Fonds défileront bel et bien samedi matin lors du traditionnel cortège des Promotions. Sauf grand changement de dernière minute, c'est la direction que souhaite prendre les responsables de l'école obligatoire de la Ville, au contraire de Genève et Lausanne qui ont annulé leurs défilés respectifs en cette période de canicule. Dans la région, aucune autre annulation n'a pour l'heure été décidée dans les plus petites communes à notre connaissance. À Fleurier, une séance se tient jeudi matin pour décider du sort du cortège de l'Abbaye qui a lieu samedi.

La décision chaux-de-fonnière fait pourtant grincer des dents, voire inquiète, certains parents d'élèves et même des enseignants que nous avons contactés. Un point en particulier est souligné: l'horaire du cortège, dont le départ a été exceptionnellement décalé cette année de 9h00 à 11h00 pour coller aux festivités du 10e anniversaire de l'inscription de la Métropole horlogère à l'UNESCO. Le gros du cortège se déroulera donc sur le coup de midi, là où le soleil tape le plus fort.

La direction des écoles se veut rassurante

Le cortège est pour l’instant maintenu à l’heure prévue. La direction, contactée ce mercredi, évoque trois raisons pour justifier ce choix : Tout d'abord, les températures annoncées frôleront les 26 degrés vers 12h00 ce jour-là et seront donc en baisse par rapport au début de semaine. Selon le directeur Pascal Cosandier, le discours serait tout autre si le cortège devait se tenir jeudi par exemple où on annonce déjà plus de 30 degrés sur le coup de midi.

Deuxièmement, diverses directives ont été transmises aux enseignants pour les élèves : se crémer, porter un chapeau ou une casquette et prendre une gourde. L’école en appelle aussi à la bonne collaboration des parents sur ce point.

Enfin la direction des écoles a reçu un avis positif de la part du médecin scolaire communal compte tenu des mesures prises évoquées.On notera toutefois qu’une discussion doit encore se tenir avec le Conseil communal et le comité de pilotage des festivités du 10e anniversaire UNESCO d’ici samedi.

Déroulement des activités de fin d'année aussi perturbées

Plusieurs centres scolaires nous ont aussi annoncé la modification de certaines activités sportives liées à la fin de l'année scolaire. Jeudi, pic de la canicule, les élèves de 5e et 6e années de La Chaux-de-Fonds resteront en classe, ceux de 7e et 8e années ne se dépenseront que l'après-midi. À Neuchâtel, le marathon des écoliers a aussi été annulé par la Ville jeudi après consultation du médecin scolaire. Du côté de Milvignes, les activités sur l’anneau de Colombier ont été annulées vendredi l’après-midi pour les 10e et 11e années. Une réflexion est en cours pour la journée de jeudi selon la direction de CESCOLE./lre