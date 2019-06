Inondations au Val-de-Ruz : prudence sur le lac

La plus grande prudence est requise de la part des navigateurs sur le lac de Neuchâtel et ceci pour plusieurs jours. Des troncs flottants et toutes sortes d’objets se sont disséminés sur le lac. Il est également demandé de ne pas s’approcher des barrages mis en place, souligne Alexandre Poggiali responsable du groupe d’intervention à la société de sauvetage du Bas-Lac. /jpp

Vidéo ci-dessous fournie par Alexandre Poggiali.