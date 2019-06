Val-de-Ruz : quatre blessés dont un grave

Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans les violents orages qui ont touché le Val-de-Ruz dans la nuit de vendredi à samedi. La rivière a débordé entre Dombresson et Villiers, emportant des dizaines de voitures. La route est fermée.

De violents orages se sont abattus dès 22h vendredi soir sur la région du Val-de-Ruz. La rivière qui traverse Dombresson et Villiers a débordé et tout emporté sur son passage. L'eau montait à plus d'un mètre dans les rues de Dombresson, a indiqué samedi matin le porte-parole de la Police neuchâteloise Pierre-Louis Rochaix.

Des dizaines de véhicules ont été emportés par les masses d'eau. Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement et les autres légèrement. Le blessé grave a été transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Les dégâts aux bâtiments sont également très importants. Caves et garages souterrains ont été entièrement inondés. Des talus ont été détruits et la route entre Dombresson et Le Pâquier a souffert. Cette dernière, couverte de boue et de véhicules renversés, est fermée dans les deux sens et le restera durant plusieurs jours.

Entre 22h et 3h45, la police a reçu environ 560 appels qui concernaient le seul Val-de-Ruz. /ats-aju