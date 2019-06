35 résidents de Perreux transférés dans deux EMS

Le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie commence le transfert des résidents du centre de Perreux. Il annonce le déplacement de 35 personnes âgées atteintes de troubles psychiatriques. Dans le détail: 25 d’entre elles partiront « collectivement » à l'EMS de La Sombaille (La Chaux-de-Fonds) à partir d'avril 2020 et dix autres iront progressivement à la Résidence de La Licorne à Fenin dès août prochain en fonction des « départs naturels » selon Patrick Schneider, directeur de la Résidence de La Licorne.







Un transfert attendu dans le cadre de la mise en œuvre des « Options stratégiques 2015-2022 du CNP » et validé 2016 par le Grand Conseil et en 2018 par le Conseil d'Etat neuchâtelois. La prise en charge des résidents sera opérée par les homes et par les « équipes mobiles du CNP ». Le personnel des EMS sera formé en conséquence dès le mois de septembre.





Au total, une « trentaine de postes » sont concernés par cette mesure: ils seront supprimés mais « dans l'idéal, tout le personnel sera réorienté » selon Diana Rafaella. Toutefois, les licenciements ne sont pas exclus explique la directrice du CNP. Pour tenter de retrouver un emploi pour chacun du personnel concerné, le CNP bénéficie du soutien du Service de l’emploi pour leur transition professionnelle.







Ce transfert prévu dans les « Options stratégiques 2015-2022 » a pour ambition, selon le communiqué, de mettre en œuvres les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui souhaite la création de « services de santé mentale ancrés dans le tissus social ». En d’autres termes, l’objectif pour le CNP est d’intégrer les résidents atteints de troubles psychiatriques dans la société. /comm-vma