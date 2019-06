Près de cinq mille personnes ont manifesté à Neuchâtel

C’est une vague violette qui a déferlé sur Neuchâtel. Après avoir manifesté sur leur lieu de travail et de formation, dans la rue à Neuchâtel, au Locle et à La Chaux-de-Fonds, près de cinq mille femmes neuchâteloises, de tout âge, se sont rassemblées au centre-ville.En brandissant leurs pancartes, les participants ont martelé plusieurs slogans tels que « Patriarcat, t'es foutu, les femmes sont dans la rue » « On veut pas la moitié du gâteau, on veut la moitié de la boulangerie ». Notre journaliste Claire Wiget s’est rendue sur place.