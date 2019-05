Les cultures du Vully touchées par le gel

Il a gelé à la fin avril puis au début du mois de mai. Dans le canton de Neuchâtel, il n’y a pas de véritables conséquences à relever selon la Station viticole cantonale à Auvernier. Ce n’est pas le cas sur la rive sud du lac. Alain Besse, viticulteur-œnologue du Domaine de Villarose dans le Vully, estime une perte de 10% de sa production, soit quelque 5'000 kilos de raisin. Au-delà du gel qui a affecté la quantité des récoltes, ce sont surtout les semaines froides qui ont suivi qui ont eu un impact : en effet, le viticulteur pense que les vendanges seront retardées cet automne de quelques semaines.





La situation est plus problématique du côté des cultures de fraises et d’asperges. A cause du gel et du froid, leur récolte a été stoppée durant quelques semaines. Rudy Ruegsegger, agriculteur à Delley, estime une perte de 25% dans chacune des deux cultures. Il évoque les mesures qu'il aurait pu prendre pour se prémunir du gel mais qui sont difficiles à mettre en place dans sa situation: