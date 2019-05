CCT Santé 21 : « S’unir pour davantage de cohérence »

La cohérence comme ligne directrice avec pour but l’élargissement de la CCT Santé 21 à de nouveaux partenaires issus du privé. C’est ce que vise la nouvelle Association neuchâteloise des établissements de santé, l’ANets. Elle a été créée le 20 mai et réunit les principaux employeurs publics et privés du canton : l’Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA), l’Association neuchâteloise des institutions privées pour personnes âgées (ANIPPA), le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), l’Hôpital neuchâtelois (HNe), les soins à domicile Nomad et Swiss Medical Network (SMNH-SA).

Un regroupement important en vue des négociations de la nouvelle mouture de la Convention collective de travail santé 21 pour les années 2021 à 2024.

Interview avec Gabriel Bader, directeur général de Nomad et président du comité de l’ANets. /jpp