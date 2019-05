Fête de mai : foule joyeuse et météo chagrine

Quelque 18'000 personnes ont rallié la vieille ville de La Chaux-de-Fonds pour la 37e édition de la Fête de mai, samedi. La manifestation célèbre les vins issus de vignes léguées à la Ville par Alfred Olympi.

Les places des Marronniers et du Bois ainsi que la promenade des six-pompes et les rues voisines ont accueilli pour la traditionnelle brocante près de 280 stands, sans compter ceux de l'espace réservé aux enfants et animé par le service de la jeunesse.

Le virage opéré par l'événement vers plus de durabilité, avec le concours d'Emmaüs et Vadec, a été réussi, permettant un tri et la récupération des objets invendus à la fin du marché aux puces.

La Fête de mai a essuyé deux attaques pluvieuses de la météo, mais la mini-trotteuse, course qui a vu 362 enfants s’aligner sur la ligne de départ, a été épargnée.

Enfin, les 1000 casques prévus pour la Silent Party en soirée n’ont pas suffi à répondre à la demande. /comm-cwi