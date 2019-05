Le collège de Môtiers évacué après une alarme incendie

L’exercice devait commencer à 9h, mais l’alarme a été déclenchée plus tôt ce mardi au collège de Môtiers. Selon le scénario imaginé par les responsables, il y a eu un dégagement de fumée au sous-sol du bâtiment. Les enseignants ont fait sortir les 69 élèves présents et le personnel de la crèche située au deuxième étage a également quitté les lieux avec les enfants. Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place et ont agi exactement comme ils l’auraient fait dans un cas réel. Les membres de la protection civile ont ensuite pris en charge les personnes évacuées avec qui l’exercice s’est poursuivi à Boveresse.

Le bilan de la première partie de cet exercice est positif : les locaux ont été inspectés, personne n’a été oublié. L’évacuation s’est globalement faite dans le calme, elle n’a duré que trois minutes. La dernière évaluation avait révélé que certains critères devaient être améliorés. Chose faite lors de l’exercice du jour. /msa