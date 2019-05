Anne Nivat: « Mieux vaut montrer que démontrer »

La journaliste française Anne Nivat a couvert ses vingt dernières années les théâtres de guerre les plus sensibles pour le compte des plus grands quotidiens : on la retrouve en Tchétchénie, en Afghanistan après les attentats du 11 septembre, en Irak ou encore en Syrie. Non seulement elle rédige des articles, mais elle rend compte de ses expériences dans plusieurs ouvrages. Fille de Georges Nivat, grand intellectuel spécialiste de la Russie, elle a été correspondante durant plus de 10 ans à Moscou. Elle signe d’ailleurs un ouvrage paru l’année dernière intitulé « Un continent derrière Poutine ».

Anne Nivat, qui enseigne à l’Académie de journalisme à Neuchâtel, était de passage récemment dans la région, à l’invitation des radios de BNJ. Nous lui avons d'abord demandé de nous dire en quoi le métier de grand reporter peut servir d’exemple à des journalistes de médias locaux ou régionaux, quels sont les points communs entre ces deux approches: