Fifi l'abeille accueille les enfants au musée

Les énigmes de Fifi l’abeille, c’est le nom du nouveau parcours ludique destiné aux jeunes visiteurs du Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds. Sa particularité : il a été conçu par des enfants et pour des enfants.

L’aventure a commencé lors des Journées européennes du patrimoine en septembre de l’année dernière. À cette occasion, plusieurs classes de La Chaux-de-Fonds avaient étudié l’histoire locale. L’une d’elle, qui est depuis devenue à la 8FR251, avait présenté le fruit de son travail à l’Hôtel-de-Ville. C’est là que Sylvie Pipoz, médiatrice culturelle au Musée d’histoire de la Ville et admirative de la qualité du travail des élèves, a proposé aux enfants et à leurs enseignants d’aller plus en avant dans la démarche. Ils ont remis l’ouvrage sur le métier pour aboutir à un petit calepin qui invite les visiteurs à découvrir l’histoire locale de manière ludique, en résolvant des énigmes. Soucieux de préserver l’environnement, les élèves ont imaginé un format plastifié réutilisable pour leur carnet. Le Musée d’histoire en a tiré 10 exemplaires qu’il tient à disposition des enfants.

Le parcours ludique a été inauguré samedi en fin de journée, en présence des élèves et de leurs familles. /cwi