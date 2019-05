Premier prix pour les élèves bijoutiers de La Chaux-de-Fonds

Belle récompense pour les élèves bijoutiers de 4e année de L’Ecole d’art appliqués de La Chaux-de-Fonds. Dans le cadre du Championnat Suisse des Bijoutiers 2019 en Design et Technique, les élèves se sont vus attribués dans la catégorie Design, le 1er Prix, le Prix du Jury et trois mentions spéciales pour leurs créations. Sur le thème « Fatum » et avec l’Argent comme métal imposé, Alba Rivera a obtenu le 1er Prix avec sa création « Momento Mori ». Le Prix du Jury a été remporté par Maria Castellani pour son œuvre « Roulette Russe ». Les trois mentions spéciales ont quant à elles été attribuées à Fréderique Burkhalter avec «#free periods», Ophélie Frêne avec «Miroir mon beau Miroir» et Amonrat Huangching avec «Chiromancie». /comm-rst