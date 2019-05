Les femmes vues par Molière

Les Femmes savantes sont depuis jeudi et pour dix jours à l’affiche du Théâtre de la Poudrière à Neuchâtel. Il s’agit d’une des pièces les plus connues et les plus jouées de Molière. Écrite au XVIIe siècle, l’intrigue concerne une famille bourgeoise : tant la mère, que la belle-sœur ou la fille idolâtrent un beau parleur, sans trop le comprendre. Se pose la question de savoir comment interpréter cette comédie au jour d’aujourd’hui ? S’agit-il d’une œuvre profondément misogyne ? On en parle avec celui qui met en scène le spectacle proposé par le Collectif neuchâtelois Calliope, Matthieu Béguelin :