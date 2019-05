Bilan 2018 correct pour la clinique Le Noirmont

La clinique Le Noirmont poursuit son développement. Elle a ouvert une extension de l’aile nord en 2018, qui a permis d’ouvrir plusieurs nouvelles salles de thérapie. Plus d’espace, pour plus de patients : en 2018, l'institution de réadaptation cardio-vasculaire a accueilli plus de 84 patients par jour, soit 40% de plus qu’en 2013. Une progression liée à l’élargissement des activités et au développement des filières de réadaptation psychosomatique et musculo-squelettique. Actuellement, la clinique compte une centaine de lits.

Selon les résultats présentés vendredi, le chiffre d’affaire est aussi en augmentation. « Nous réalisons un cash-flow de 1 million et demi de francs. C’est entre 9 et 10% du produit de la clinique, donc c’est réjouissant ! », explique Marco Locatelli, président de la clinique (ndlr : le cash-flow est la capacité de réinvestissement dont dispose la clinique).

La situation financière est saine, mais le bénéfice ordinaire s’élève à 9'000 francs, ce qui ne laisse qu’une faible marge dans l’activité opérationnelle de la clinique. Un résultat, qui découle du besoin de renforcement des équipes soignantes.

En effet, la clinique doit pouvoir répondre à l’accroissement de la lourdeur des cas. Elle souhaite pouvoir évoluer à l’avenir, pourquoi pas encore s’agrandir, afin d’offrir aux patients un espace optimal pour la réadaptation. Des patients, qui viennent principalement des cantons de Berne (30%), Neuchâtel (30%) et du Jura (20%). /cto