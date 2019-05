Le Forum du logement neuchâtelois fait le plein

Succès pour le 2ème Forum du logement neuchâtelois aux patinoires du Littoral à Neuchâtel ce jeudi. Organisé sous forme de conférences dans le cadre du Salon de l’Immobilier (SINE), il a réuni plus de 150 personnes autour de la thématique « Et si c’était le moment de rénover ses immeubles ? ». « Les acteurs ont besoin d’information pour construire et rénover de manière à participer à l’attractivité du canton et aussi à répondre aux défis énergétiques avec des aides directes et indirectes des autorités », a souligné Nicole Decker, cheffe de l’office du logement, dans un communiqué.

A la suite de ce succès, une troisième édition du Forum du logement neuchâtelois est envisagée. /comm-gtr