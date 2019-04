La He-Arc remporte le concours de voiture autonome NXP Cup

Deux équipes de la Haute Ecole Arc sur le podium. Elles ont remporté la finale européenne de la NXP Cup ce mardi à Erlangen en Allemagne. Cette compétition consiste à programmer une petite voiture autonome équipée d’une caméra et de lui faire réaliser un circuit le plus rapidement possible.

Une première équipe composée de Romain Donzé de Tramelan et d’Alexandre Mäder de St-Imier a remporté la finale, devant une autre équipe de la HE-Arc, formée des chaux-de-fonniers Hakim Arfa et Johan Matthey, et d’une équipe polonaise. /comm-gtr