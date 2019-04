Violences en marge de Xamax-GC

La soirée footballistique de samedi a dégénéré samedi à Neuchâtel, lors de la rencontre entre Neuchâtel Xamax FCS et Grasshopper.

Les débordements ont commencé vingt minutes avant la fin de la rencontre, quand les ultras zurichois ont manifesté leur mécontentement notamment en endommageant une quarantaine de sièges dans le secteur visiteur. Les dégâts se chiffrent à plusieurs milliers de francs.

Un groupe de 200 personnes a cherché l’affrontement avec la police à la sortie du stade. Sur la rue des Terreaux et l’avenue de la Gare, un bus TransN et des voitures ont été endommagés. Une automobiliste s’est fait arracher son téléphone portable par des ultras qui ont ouvert les portières de sa voiture. Des dommages sont aussi à déplorer à la gare. Les Zurichois ont lancé du ballast sur les membres des forces de l’ordre et sur les véhicules stationnés.

La Police neuchâteloise a également dû intervenir pour disperser des ultras neuchâtelois qui cherchaient à en découdre.

Toute personne disposant de photos ou de vidéos de ces événements est priée de prendre contact avec la Police neuchâteloise au 032 889 9000. /comm-mwi