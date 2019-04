Cure de jouvence pour l’Hôtel communal de Saint-Blaise

« Un projet qui présente trois avantages principaux ». C’est ainsi que le conseiller communal en charge du dossier, Alain Jeanneret, présente le crédit de près de 2 millions de francs qui a été accepté le 28 mars par le Conseil général de Saint-Blaise, selon le Bulletin des communes. Cette somme servira à rénover l’Hôtel communal dans le but de regrouper tous les services administratifs en un seul lieu. Ce chantier permettra à l’administration de gagner en efficacité dans un bâtiment plus fonctionnel et moderne, d’offrir un meilleur accueil au public et d’entretenir un lieu d’une grande valeur patrimoniale, indique Alain Jeanneret. Le bâtiment est en effet une copie réduite du château de Reichenbach, près de Berne, érigé en 1694 pour le compte de Béat Fischer, fondateur des postes bernoises. Il était entré dans le giron communal en 1838 et est aujourd’hui classé au patrimoine.

Les travaux devraient démarrer au plus tôt en début d’année prochaine et durer un peu plus d’un an. Le rez-de-chaussée comprendra une réception centralisée, plus vaste qu’actuellement. Ce sont les combles qui feront l’objet des travaux les plus importants : les deux appartements, actuellement désaffectés, seront transformés en bureaux et salle de conférences dédiés aux services sociaux. Un ascenseur sera aussi construit pour assurer l’accès aux étages des personnes à mobilité réduite.

Lors de cette séance, le Conseil général a également accepté un autre crédit important, de plus de 3 millions de francs, concernant la seconde étape visant à réaménager et à paver le centre du village. /sbe