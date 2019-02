Berne rappelle ses profs retraités pour faire face à la pénurie d'enseignants

Aldo Dalla Piazza indique également que la HEP-BEJUNE a dû organiser des procédures de régulation du nombre d’étudiants admis. Une mesure qui n’a par contre jamais été prise dans la partie alémanique selon lui.





Plusieurs raisons à la pénurie

Le chef de l’Office de l'enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l'orientation du canton de Berne (OECO), Erwin Sommer, donne trois raison à cette pénurie. Tout d’abord, un nombre élevé d’enseignants atteint en ce moment l’âge de la retraite, à l’inverse le nombre d’élèves prend lui l’ascenseur et cerise par-dessus le gâteau, le nouveau plan d’étude le « Lerhplan 21 » implique un plus grand nombre d’heures de cours. Peter Gasser, coprésident du Syndicat des enseignants francophones bernois (SEFB), reconnaît les éléments mentionnés par Erwin Sommer. Il tient cependant encore à en rajouter deux autres. Peter Gasser :