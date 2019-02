C’est Noël en février !

La 22e édition de « 2x Noël » va soulager les plus démunis ces prochains jours. L’opération a permis de récolter plus de 60'000 colis au niveau national. La Croix-Rouge suisse du canton de Neuchâtel va distribuer environ quatre tonnes de marchandises à la population vulnérable de la région.

Ces denrées non périssables et autres articles d’hygiène ont été déposés à un bureau de poste. Ils sont maintenant distribués aux personnes qui en ont besoin sur les sites de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel de la Croix-Rouge, dès demain et jusqu’à vendredi prochain. /mwi





Détails pratiques