Chœur et orchestre du Lycée Blaise-Cendrars réunis aux abattoirs

Les anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds résonnent au son de la musique cette fin de semaine. Plus de 200 élèves du Lycée Blaise-Cendrars, soit près de la moitié de l’établissement, et une vingtaine d’enseignants se produisent au sein du chœur et de l’orchestre pour le traditionnel concert de février. Cette année, c’est une création imaginée par le directeur François Cattin intitulée « Tu ne tueras point » qui est au programme.