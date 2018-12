Le 2e salon des sous-traitants aura lieu du 19 au 23 mars 2019

Les sous-traitants horlogers neuchâtelois, qui avaient monté cette année un salon parallèle à Baselworld, vont récidiver en 2019. Près d'une quarantaine d'exposants, soit un nombre en nette hausse, seront présents du 19 au 23 mars à La Chaux-de-Fonds.

'Le Technical Watchmaker show prend racine en terre horlogère durant une période propice en matière d’affaires. Il vise à réunir les acteurs clés de la branche tant au niveau des exposants que des visiteurs', indiquent lundi les organisateurs.

Le point névralgique du salon se situera aux 'Anciens Abattoirs', bâtiment récemment rénové. 'Ce lieu commun permet d'accueillir des exposants non chaux-de-fonniers', notent les organisateurs, qui précisent qu'ils vont maintenir un système de navette permettant aux visiteurs de se déplacer sur les autres sites d’exposition.

Salon gratuit

L’accès au salon est gratuit, il est par contre nécessaire de s'inscrire. La manifestation ouvrira deux jours avant le Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie Baselworld à Bâle.

En 2018, plusieurs sous-traitants horlogers avaient décidé de renoncer à Baselworld et de créer un salon parallèle. Pris de court, les entreprises n'avaient pas pu louer un espace mais avaient décidé d'ouvrir leurs portes aux professionnels de l'horlogerie de passage en Suisse.

Les organisateurs du Technical Watchmaker show rappellent que Baselworld a choisi de concentrer son salon sur les garde-temps prestigieux et bijoux extraordinaires. Cependant, 'plusieurs visiteurs sont également intéressés aux métiers proches des montres et bijoux et c’est pourquoi le salon est organisé durant cette période'.

/ATS