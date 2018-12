Soutien financier communal pour la Maison de la tourbière

La Fondation du Musée de la Tourbière compte un nouveau soutien financier pour son projet de de rénovation de l’Hôtel du Cerf. Le Conseil général des Ponts-de-Martel a accepté mercredi soir par 20 voix et trois abstentions un crédit de 500'000 francs pour soutenir la réalisation d’une Maison de la Tourbière. Si elle aboutit, cette transformation du lieu a pour but d’aménager un centre d’interprétation, des chambres d’hôtes et un restaurant. Selon le rapport du Conseil communal, cette somme sera versée au fur et à mesure de l’avancement des travaux et pour autant que les fonds nécessaires estimés à 7,5 millions de francs aient été récoltés.

Le législatif ponlier a aussi accepté à l'unanimité le budget 2019 de la commune. Ce dernier est à l’équilibre puisqu’il affiche un léger bénéfice de 40 francs. Un résultat obtenu grâce à l’utilisation d’une réserve dédiée à l’assainissement de la caisse de pension Prévoyance.NE. /lre