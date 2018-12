Les données au coeur de la Journée du marketing horloger

La publicité à l’ère numérique au cœur de la 22e journée du Marketing horloger jeudi à La Chaux-de-Fonds. Le théâtre de l’Heure bleue a accueilli plusieurs intervenants pour évoquer les principaux défis qui attendent la branche dans l’ère 4.0. Parmi ceux-ci, on trouve la question de l’utilisation des données pour mieux cibler les clients ou consommateurs. Alors que la branche était habituée au marketing avec égéries et ambassadeurs, « il s’agit désormais d’utiliser les données afin d’envoyer le bon message, au bon public, au bon moment » selon Olivier Kennedy, directeur d’une agence de communication qui s’est exprimé lors du rendez-vous chaux-de-fonnier. Selon les spécialistes, les données ont l'avantage d'offrir un retour direct aux entreprises. Il s’agira aussi pour l’horlogerie de donner un nouvel élan à sa communication à l’avenir. La piste des réseaux sociaux, pour se rapprocher des publics cibles, a notamment été évoquée par plusieurs intervenants sous différentes formes et modèles. /lre