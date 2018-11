Les petites nouvelles du Siky Park

Ce sont de véritables boules de poils qui ont fait leur arrivée au Siky Park de Crémines. Elvira, Emma et Elsa sont trois petites tigresses du Bengale blanches. Une espèce rare qui a longtemps fait la renommée de l’ancien Siky Ranch. Les trois sœurs sont âgées de six mois et seront présentées au public pour la première fois ce samedi.

Les félins sont installés à Crémines depuis une dizaine de jours. Elles restent pour l’heure à l’intérieur, le temps de s’acclimater à leur nouvel environnement, avant de découvrir leur enclos extérieur. Depuis l’arrivée des tigresses, les soigneurs du parc ont mis en place une nouvelle façon de travailler afin de créer un lien particulier avec elle. Le directeur Marc Zihlmann a même passé quelques nuits à l’intérieur de l’enclos et fait déjà partie de la famille. /mdu