Le Zoo-musée verra le jour à La Chaux-de-Fonds

Après plusieurs rebondissements et de multiples versions du projet abandonnées ou repoussées, l’arrivée du Musée d’histoire naturelle sur le site du zoo a été vivement saluée par les différents groupes politiques. En revanche, ce sont les aménagements urbains qui ont animé les débats. Les groupes de gauche, appuyés par plusieurs lettres de citoyens riverains, se sont émus de la destruction d’un espace vert situé entre les rues du nord et Alexis-Marie-Piaget au profit des automobilistes. À travers plusieurs postulats, ils ont demandé que d’autres solutions soient réfléchies pour le stationnement. Pour sa part le parti socialiste a demandé à ce que la perte de cet espace de loisir soit compensée avec d’autres aménagements dans les parcs voisins de l’Abeille et du Courtil-du-Sautier.