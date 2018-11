Moutier et Peseux: la démocratie mise à l'épreuve

La défiance règne en maître à Moutier et à Peseux. Leurs citoyens sont appelés aux urnes ce dimanche. Que ce soit pour les élections municipales en Prévôté ou pour le nouveau vote sur la fusion du Grand Neuchâtel, des recours sont déjà brandis pour invalider ces scrutins. Chaque camp accuse l’autre de tricheries et saisit la justice. Trop de démocratie tue la démocratie ? On en parle avec Bernard Voutat, professeur de Sciences politiques et de droit constitutionnel à l’université de Lausanne: