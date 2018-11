Cœur à Cœur et RTN se mobilisent pour le droit à l’enfance

Votre radio s’allie à La Chaîne du Bonheur pour l’opération Cœur à Cœur. Différentes radios romandes se mobilisent pour collecter des fonds pour les personnes en détresse en Suisse. L'opération Cœur à Cœur est destinée cette année à soutenir des projets pour les enfants victimes de négligences, de violences et d’abus dans leur famille. Les organisations suisses de protection de l’enfance recensent chaque année 30’000 à 50’000 enfants qui ont besoin d’aide et de soutien. Elle se déroulera du 15 au 21 décembre mais nous comptons sur vous dès maintenant !





Les actions



Mobilisez vos proches, vos amis, vos collègues et tous ceux qui partagent vos passions sportives, culinaires ou de loisirs et organisez une action ou un défi dans la région ! L’idée est que chacun peut organiser une action sur le site internet de Cœur à Cœur et enjoindre les gens à y participer.

Il sera aussi possible de soutenir cette opération par un don à la Chaîne du Bonheur, de bon cœur. L’argent récolté ira soutenir des organismes actifs dans l’aide aux enfants en détresse, comme des foyers d’accueil d’urgence, des projets pédagogiques, démarches thérapeutiques, d’activités de loisirs ou encore des démarches de reconstitutions familiales.