Le contournement de La Chaux-de-Fonds en bonne voie

Bonne nouvelle pour le Haut du canton de Neuchâtel. Les crédits destinés aux routes nationales et au trafic d'agglomération devraient être augmentés. Une commission du Conseil national a gonflé un projet du Conseil fédéral en y intégrant notamment le projet de contournement de La Chaux-de-Fonds.

Le gouvernement propose au Parlement de libérer 2,3 milliards de francs pour l'aménagement des routes nationales. La commission des transports du Conseil national propose d'étoffer cette enveloppe de 1 milliard de francs. Elle souhaite investir dans les régions où le besoin est le plus marqué, ont indiqué mardi les services du Parlement.



À une large majorité, la commission a décidé d'intégrer dans le projet les contournements de La Chaux-de-Fonds et de Näfels (GL). Le premier coûte 546 millions de francs et le second 454 millions, selon le message du Conseil fédéral.

La commission a accepté l'étape d'aménagement 2019 des routes nationales par 18 voix contre 2 et 3 abstentions. Cet arrêté comprend les projets de contournement du Locle (NE, 481 millions), de Crissier (VD, 316 millions) et de Lucerne (1,47 milliard). /ats-jha