NewPort Expo: c'est parti !

La Place du Port à Neuchâtel est en effervescence. La 51e édition de NewPort Expo s'est ouverte vendredi soir. Le salon se tient jusqu'au dimanche 4 novembre.

Plusieurs nouveautés figurent au programme de cette édition. La décoration a été revue à l’entrée et au restaurant. Les soirées et les animations se veulent plus jeunes et plus dynamiques pour essayer d’amener d’autres visiteurs, avec notamment une soirée funk, une autre vintage, la présence de l’école de cirque de Colombier ou encore du Prodige Comedy.

Près de 90 exposants, dont à peu près 40 % de nouveaux, sont présents durant les dix jours de la manifestation. La majorité, environ 60 %, provient du canton de Neuchâtel. Pour cette 51e édition, l’invité d’honneur est « Destination Val-de-Travers ».

Enfin, le comité a été réorganisé avec notamment un nouveau président en la personne de Grégoire Walter qui remplace Robert Vauthier. /aju